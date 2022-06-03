МИД: Рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского на данный момент бессмысленно

Фото: МИД РФ

Рассуждения о встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского на данный момент бессмысленны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 3 июня.

— Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе (встрече Путина и Зеленского — прим. «ВМ»). Заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала, — передает слова Захаровой РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва озвучила условия, при которых возможно начать двухсторонние мирные переговоры, однако киевский режим предпочитает следовать другому варианту развития событий.

При этом тогда представитель Кремля допустил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она должна быть подготовлена и финализирована соответствующим документом. Песков добавил, что работа над таким документом в настоящее время была приостановлена.