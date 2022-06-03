Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Ну, безмозглые»: Лукашенко обвинил Запад в отказе объединяться с Россией

Георгий Соланович
В мире
«Ну, безмозглые»: Лукашенко обвинил Запад в отказе объединяться с Россией
Фото: Администрация президента РФ

Создание общего с Россией центра силы, построенного на объединении технологий Запада и ресурсов РФ, является для Европы оптимальным вариантом. Однако страны ЕС не двигаются в этом направлении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 3 июня.

— Самый оптимальный вариант для Европы — это единство с Россией и создание огромного центра силы. <...> Это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился. Ну, безмозглые. В этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу, — отметил Лукашенко.

По его словам, Соединенные Штаты давно ослабляют Европу, а Россия в свою очередь готова идти на диалог, передает РИА Новости.

1 июня газета The Guardian писала, что негативное отношение к России характерно только для стран Запада, придерживающихся модели либеральной демократии. При этом больше всего отрицательно настроенных по отношению к РФ респондентов оказалось в Польше — 87 процентов опрошенных в стране.

Александр Лукашенко Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте