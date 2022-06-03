«Ну, безмозглые»: Лукашенко обвинил Запад в отказе объединяться с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Создание общего с Россией центра силы, построенного на объединении технологий Запада и ресурсов РФ, является для Европы оптимальным вариантом. Однако страны ЕС не двигаются в этом направлении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 3 июня.

— Самый оптимальный вариант для Европы — это единство с Россией и создание огромного центра силы. <...> Это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился. Ну, безмозглые. В этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу, — отметил Лукашенко.

По его словам, Соединенные Штаты давно ослабляют Европу, а Россия в свою очередь готова идти на диалог, передает РИА Новости.

1 июня газета The Guardian писала, что негативное отношение к России характерно только для стран Запада, придерживающихся модели либеральной демократии. При этом больше всего отрицательно настроенных по отношению к РФ респондентов оказалось в Польше — 87 процентов опрошенных в стране.