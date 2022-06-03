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Опрос показал, что более половины пожилых россиян не пользуются интернетом

Анастасия Колоскова
Общество
Опрос показал, что более половины пожилых россиян не пользуются интернетом
Фото: Сайт Сергея Собянина

Менее половины жителей России старше 60 лет являются пользователями интернета, тогда как сетью пользуются практически все представители молодого поколения. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Согласно исследованию, в котором приняли участие 1500 совершеннолетних респондентов в возрасте от 18 лет из 53 регионов России, только один процент людей из возрастной категории до 30 лет не пользуется интернетом.

При этом среди возрастной группы от 31 года до 45 лет в неиспользовании Всемирной паутины признались 4 процента участников опроса.

Среди жителей страны 46–60 лет в Сеть не заглядывает каждый пятый (20 процентов). А среди граждан старше 60 лет интернетом не пользуется больше половины (51 процент).

Таким образом, среди всех возрастных категорий не являются пользователями Сети 21 процент россиян, пишет «Интерфакс».

До этого социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос пользователей из восьми федеральных округов России. В ходе исследования они выяснили, как пользователи Рунета относятся к созданию и хранению паролей и что делают при потере личных данных.

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