Предполагаемый убийца бизнесмена Камаряна доставлен в отдел для допроса

Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве мужчины на Комсомольском проспекте доставлен в отдел. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следователи уже приступили к допросу 24-летнего задержанного.

Ранее сообщалось, что Камаряна застрелили из-за кровной мести.

Подробнее о дерзком убийстве бизнесмена в центре столицы, — в материале «Вечерней Москвы».