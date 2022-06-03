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«Меня забрали из-за тебя»: спецслужбы Украины похитили дочь замкомандира подразделения ДНР

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Меня забрали из-за тебя»: спецслужбы Украины похитили дочь замкомандира подразделения ДНР
Фото: depositphotos

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похитили дочь заместителя командира подразделения Донецкой народной республики Владимира Демченко и принуждают его к сотрудничеству. Об этом сообщил сам Демченко в пятницу, 3 июня.

По его словам, 16 апреля ему в Telegram пришло сообщение от дочери Кати.

— Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь, — говорится в сообщении от имени Екатерины.

С Демченко вышли на связь на следующий день. По телефону ему заявили, что похитители представляют «Силы специальных операций», а также добавили, что Демченко придется сотрудничать с преступниками, если он хочет отыскать дочь.

Разговора у сторон «не получилось». Замкомандира подразделения ДНР попытался самостоятельно отыскать дочь, но безуспешно: Екатерины нет ни в СИЗО, ни в ИВС, ни в базе данных СБУ.

В итоге военный обратился в Генпрокуратуру ДНР, где и возбудили уголовное дело о захвате заложников. Отмечается, что, помимо дочери Демченко, был похищен и его зять, передает РИА Новости.

2 июня Следственный комитет России заочно предъявил обвинение сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Виталию Посохову после того, как ФСБ предоставила данные о причастности его к пыткам российских военнослужащих.

похитители ДНР СБУ
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