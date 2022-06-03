Россиянам рассказали о преимуществах использования карты «Мир» в Турции

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Российские туристы могут использовать карту «Мир» почти на всей территории Турции. Обменный курс в национальной системе выгоднее, чем при использовании наличных. Об этом сообщил президент Союза турагентств России Сергей Голов.

Он подтвердил, что карту «Мир» принимают практически на всей территории Турции. Россияне могут оплачивать с ее помощью свои покупки, так как настроена конвертация рубля в лиру. Также при помощи карты можно расплатиться в отеле.

При этом эксперт посоветовал все же иметь с собой небольшую сумму наличными для расчетов в мелких магазинах, передает канал 360.

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Мкртчян сообщил, что отдых в Турции для российских туристов за счет скидок подешевел на 30 процентов. Он отметил, что Турцию в этом году может посетить меньше граждан РФ, чем планировалось, поэтому страна «заманивает» отдыхающих большими скидками.