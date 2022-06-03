МИД России потребовал от США разъяснений об отправке вертолетов Ми-17 на Украину

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США должны объяснить, на каком основании они отправляют Украине четыре вертолета Ми-17 российского производства. Об этом в пятницу, 3 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что боевые машины Россия ранее передала Штатам для использования исключительно в Афганистане.

— Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил. Только так, и никак иначе, — цитирует Захарову сайт внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Вашингтон не смог дать внятного ответа на требование посольства РФ в США о предоставлении развернутых разъяснений в связи со сложившейся ситуацией.

Накануне Конгресс США потребовал от президента страны Джо Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине. В законодательных кругах растет обеспокоенность относительно того, сможет ли Белый дом отчитаться за беспрецедентный объем предоставленных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и техники, которые поставляются на Украину.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев не станет применять американские РСЗО против целей в России.