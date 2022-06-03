Три взрыва прогремели на окраинах Херсона

Фото: Минобороны РФ

В небе над окраинами Херсона сработали российские системы противовоздушной обороны. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, всего была слышно три взрыва, два из которых были сильными, передает РИА Новости.

Ранее в пятницу неподалеку от завода «Азовсталь», в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа прогремел взрыв. Как сообщили очевидцы, в море поднялся столб воды высотой 30 метров. При этом никто не пострадал.

Также сообщалось о гибели двух человек на пляже в Мариуполе из-за детонации взрывоопасного предмета. Отмечалось, что один из погибших — ребенок.

31 мая стало известно, что российский рубль ввели в полноценный оборот в Херсоне. Кроме того, Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. Власти Херсонской области запросили помощь 30 мая, когда ВСУ в результате обстрелов перебили кабель телефонной связи и спровоцировали аварию. Он напомнил, что с аналогичной ситуацией сталкивались жители Крыма. Этот опыт, по словам Крючкова, помог России предотвратить сложности.