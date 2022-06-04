НРД назвал чрезвычайной ситуацию из-за внесения в европейский санкционный список

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайность ситуации при ведении банковской и депозитарной деятельности после внесения компании в санкционный список Европейского союза (ЕС).

Как следует из сообщения на сайте депозитария, по состоянию на пятницу, 3 июня, НРД не вводит дополнительных ограничений при осуществлении своей деятельности. При этом в ходе банковской деятельности будут приостановлены операции в европейской валюте (евро).

Все операции с денежными средствами в иных зарубежных валютах проводятся в стандартном режиме.

— Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления, — добавили в организации.

Депозитарий также подчеркнул, что НРД продолжит оперативное информирование своих клиентов относительно развития ситуации.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции ЕС против своей семьи примером несамостоятельности Европы. Он отметил, что власти европейских стран «быстро утрачивают самостоятельность», следуя трендам из-за океана.