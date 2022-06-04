США и европейские страны обсуждали перемирие перемирие на Украине без участия Киева

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Представители американской администрации на протяжении последних несколько недель регулярно проводили консультации с политиками из европейских стран о возможных рамках перемирия на Украине. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в американском истеблишменте.

По информации собеседников издания, Киев в этих дискуссиях не принимал участия. Не сообщается о каких-то конкретных рамках, в которых проводилось обсуждение, однако подчеркивается, что Штаты не намерены оказывать давление на украинские власти с целью территориальных уступок. При этом инициатива Италии по вероятному перемирию, по информации источников, не получила поддержки.

В Вашингтоне на данный момент не видят готовности сторон к перемирию. При этом альтернативой достижения договоренности является затягивание конфликта на неопределенное время, что приводит к нарастанию проблем в мировой экономике, пишет ТАСС.

Накануне американский профессор по международным отношениям Эндрю Лэтэм заявил, что победа Киева в настоящем противостоянии с Москвой является нереалистичным сценарием.