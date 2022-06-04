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В Запорожье ликвидирована группа украинских диверсантов

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Запорожье ликвидирована группа украинских диверсантов
Фото: twitter

На территории Запорожской области нейтрализована украинская диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), заявил в субботу, 4 июня, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По словам запорожского чиновника, члены ДРГ были ликвидированы в Мелитопольском районе. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что в нее входили «хорошо подготовленные люди», которые имели прямое отношение к спецслужбам Украины.

Рогов заметил, что местные силовики ликвидировали диверсантов, которые попытались оказать сопротивление при задержании. В настоящее время по ситуации проводятся следственные действия.

В минувшую пятницу, 3 июня, три взрыва прогремели на окраине Херсона, два из которых были сильными. Причиной тому стала работа российских систем противовоздушной обороны.

Ранее в пятницу неподалеку от завода «Азовсталь», в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, прогремел взрыв. Как сообщили очевидцы, в море поднялся столб воды высотой 30 метров. При этом никто не пострадал.

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