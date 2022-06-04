Российское посольство отвергло обвинения США в гонениях на веру в РФ

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Российское посольство в Соединенных Штатах отвергло обвинения американского госдепартамента в «систематических и вопиющих» нарушениях религиозных прав в РФ и заявило, что толерантность «находится у россиян в крови».

Традиционные упреки, включенные в ежегодный доклад о свободе вероисповедания на планете, в посольстве назвали «бесцеремонным навешиванием ярлыков на неугодные государства, дабы получить повод для вмешательства в их внутренние дела».

Дипломаты напомнили, что Россия первоначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Они подчеркнули, что на территории РФ нет никаких религиозных преследований.

В ответ посольство обвинило Штаты в провоцировании межрелигиозной напряженности на Ближнем Востоке, в бывшей Югославии и странах Северной Африки в угоду собственным геополитическим интересам.

— Подобные действия всегда приводили к конфликтам и многочисленным жертвам, — заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

В конце мая стало известно, что слово «Бог» в русском языке теперь рекомендуется писать с заглавной буквы. Об этом свидетельствует новый проект правил орфографии, который определяет правила написания слов, связанных с религией.