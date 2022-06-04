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Вопрос референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ не стоит на повестке дня

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Вопрос референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ не стоит на повестке дня
Крым, Херсон

Проведение референдума среди граждан Херсонской области пока не стоит на повестке дня в регионе, на сегодняшний день первоочередная задача — вернуть область к мирной жизни, заявил в субботу, 4 июня, заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, в настоящее время власти Херсонской области решают вопросы, связанные с выплатами пенсий, социальных пособий и запуском экономики региона.

— О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня, — заметил Стремоусов в интервью РИА Новости.

По словам херсонского чиновника, плебисцит будет возможно провести только после возвращения области к нормальной мирной жизни. В ходе референдума жители области должны будут выбрать свое будущее, считает замглавы местной администрации.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принимать решения о проведении референдума в республиках Донбасса должны именно жители этих регионов. Представитель Кремля добавил, что лишь в случае полного обеспечения безопасности можно говорить о проведении подобного мероприятия

Россия Донбасс Референдум
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