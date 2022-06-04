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В Италии рассказали о нарушенном Западом обещании, данном Украине

Егор Провоторов
В мире
В Италии рассказали о нарушенном Западом обещании, данном Украине
Фото: depositphotos

Западные государства нарушили обещание об отправке на Украину войск Североатлантического альянса (НАТО) в случае вооруженного конфликта на территории этой страны, заявил в эфире одного из итальянских телеканалов социолог Алессандро Орсини.

По его информации, американские, французские и итальянские солдаты проводили учения на территории восточноевропейской страны. Это делалось для того, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского в том, что в случае кризиса НАТО «отправит туда солдат» или поможет установить бесполетную зону. Специалист назвал нарушение данного обещания «ударом ножом в спину».

Как пишет РИА Новости, Орсини назвал НАТО, Штаты и Запад «группой серийных предателей», которые бросили Украину.

Также итальянский эксперт назвал одной из причин эскалации ситуации на территории бывшей советской республики агрессивную реакцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он разразился рядом опасных заявлений, отвечая на критику президента России Владимира Путина относительно учений НАТО на Украине.

Накануне американский профессор международных отношений Эндрю Лэтэм выразил мнение, что победа Украины в противостоянии с Россией является нереалистичным исходом.

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