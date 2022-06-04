Жителям и гостям Москвы пообещали теплую и облачную погоду 4 июня

26 июня 2020 года. Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В субботу, 4 июня, Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков в столичном регионе синоптики не прогнозируют.

Максимальная температура в российской столице в первый июньский выходной составит 21 градус выше нуля, в Московской области — 24 градуса. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— В столичном регионе сохраняется комфортная для большинства людей погода. Температура воздуха в пределах нормы, атмосферное давление чуть выше привычных показателей. В вечерние часы содержание кислорода понизится, возможно формирование условий погодной гипоксии, — заметили специалисты.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заметил, что в начале следующей недели жителей столичного региона ожидает спокойная и нежаркая погода.