В Минобороны рассказали о работе РЭБ «Палантин» в ходе спецоперации на Украине

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В российском Министерстве обороны поделились информацией о работе боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» в ходе специальной военной операции на Украине.

В ведомстве отметили, что войска РЭБ в ходе операции на Украине выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления оружием и войсками противника. Об этом сообщается на официальном канале МО РФ в Telegram.

— Комплекс «Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника, — подчеркнули представители Минобороны.

Как указано, система точечно работает на дальность более 20 километров. В оборонном ведомстве заметили, что «Палантин» способен подавлять источники связи на позициях противника, не нанося урон гражданской инфраструктуре.

В конце мая появилась информация, что российская система РЭБ подавила помехами натовский беспилотник у берегов Крымского полуострова. Аппарат вел разведку в интересах Североатлантического альянса.