Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В Минобороны рассказали о работе РЭБ «Палантин» в ходе спецоперации на Украине

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны рассказали о работе РЭБ «Палантин» в ходе спецоперации на Украине
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В российском Министерстве обороны поделились информацией о работе боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» в ходе специальной военной операции на Украине.

В ведомстве отметили, что войска РЭБ в ходе операции на Украине выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления оружием и войсками противника. Об этом сообщается на официальном канале МО РФ в Telegram.

— Комплекс «Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника, — подчеркнули представители Минобороны.

Как указано, система точечно работает на дальность более 20 километров. В оборонном ведомстве заметили, что «Палантин» способен подавлять источники связи на позициях противника, не нанося урон гражданской инфраструктуре.

В конце мая появилась информация, что российская система РЭБ подавила помехами натовский беспилотник у берегов Крымского полуострова. Аппарат вел разведку в интересах Североатлантического альянса.

Украина Донбасс Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте