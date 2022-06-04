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В посольстве РФ в Оттаве заявили, что антироссийские санкции влияют на жизнь канадцев

Георгий Соланович
В мире
В посольстве РФ в Оттаве заявили, что антироссийские санкции влияют на жизнь канадцев
Фото: Pexels

Санкции Оттавы в отношении Москвы неблагоприятно влияют на жизнь обычных канадцев, заявил советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков.

— Если канадское правительство не готово признать последствия своих собственных действий, то это становится задачей для граждан Канады. Канадские граждане уже становятся свидетелями последствий политики их собственного правительства, — подчеркнул Проскуряков.

Он напомнил, что с 2014 года Оттава ввела около 40 пакетов санкций в отношении Москвы, причем большинство из них были введены в последние три месяца. «Вершиной» усилий посланник посольства назвал закрытие воздушного пространства и внутренних вод Канады для самолетов и судов РФ.

Проскуряков также добавил, что Россия никогда не ставила под сомнение статус надежного поставщика нефти, так как тут речь идет об удовлетворении спроса населения на энергию. Тем не менее некоторые «канадские чиновники назвали российскую нефть «грязной», передает РИА Новости.

3 июня Министерство иностранных дел России в качестве ответа на очередные антироссийские персональные санкции запретило въезд в страну 41 гражданину Канады, в том числе военным чиновникам, а также руководителям организаций, поддерживающих украинских националистов.

Санкции Россия Канада
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