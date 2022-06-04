Замглавы Херсонской области: Регион продолжит интеграцию с Россией

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Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, несмотря на позицию ЕС и отказ признавать выданные жителям региона российские паспорта. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

— Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря ни на какие заявления и позиции Евросоюза. Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не под силу помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области. Все больше жителей Херсонщины будут становиться гражданами России, — заявил Стремоусов.

По его словам, он сам совместно с главой Херсонской области Владимиром Сальдо получит гражданство РФ в ближайшее время, передает РИА Новости.

До этого Стремоусов заявил, что Киев заблокировал банковские счета жителей Херсонской области, по факту обокрав население.

По словам чиновника, сейчас проживающие в Херсонской области люди не могут снять деньги, поскольку их банковские карты перестали обслуживаться. Банкоматы не работают после отключения Киевом связи и интернета.