Заммэра Сергунина пригласила москвичей на летние мероприятия ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ стартует летний культурно-образовательный и спортивный сезон. Об этом в субботу, 4 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Отдельные программы пройдут в честь праздников и памятных дат. Например, тематические мероприятия готовятся ко Дню России. Следить за летним расписанием можно на сайте ВДНХ и онлайн-площадках резидентов выставки, — отметила заммэра.

Обзорная экскурсия по территории ВДНХ, приуроченная ко Дню России, пройдет 12 июня. Посетители узнают историю Выставки достижений народного хозяйства, которая изначально планировалась, как временная.

Гости музея славянской письменности «Слово» смогут побывать на экскурсии «Россия, сколько в этом слове…». Для участия требуется регистрация на сайте музея.

В центре «Космонавтика и авиация» в этот же день расскажут о космических городах и предприятиях российской ракетно-космической отрасли.

В Доме культуры ВДНХ 19 июня проведут паблик-ток, посвященный 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Каким был легендарный рок-музыкант, расскажет его биограф Виталий Калгин.

Ранее Сергунина сообщила о том, что библиотеки и культурные центры Москвы приглашают гостей на программу «КультЛето».