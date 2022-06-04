Володин: ЕС исчерпал арсенал средств для сдерживания России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Страны Евросоюза после принятия шестого пакета антироссийских санкций исчерпали свой арсенал для сдерживания развития РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 4 июня.

— Анализируя его (пакет санкций — прим. «ВМ»), а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер ГД также добавил, что при введении новых рестрикций страны Запада выбирают лишь между «плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран».

До этого Володин заявил, что Соединенные Штаты Америки собираются использовать Украину для ослабления России.

При этом парламентарий рассказал, что американская демократия приводит другие страны к разрушению. В частности, чиновник привел в пример Ливию, Ирак, Афганистан, Сирию и Югославию. Тем самым Володин ответил на высказывание президента США Джозефа Байдена, который желает видеть «демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину».