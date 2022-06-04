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В народном календаре дата получила названия Левон-огуречник, Левон-конопляник. Православная церковь 5 июня празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

Запрещается в этот день выбрасывать осколки зеркал. Их необходимо правильно утилизировать, в противном случае бед в доме будет очень много. Если так случилось, что 5 июня у вас разбилось зеркало, необходимо собрать осколки смоченным в священной воде веником в черную ткань, при этом говорить ничего нельзя, а затем выбросить осколки подальше от дома. Ткань, в которой были завернуты осколки, лучше всего закопать под сухим деревом. В таком случае темные силы точно ничего плохого не сделают.

Запрещается в этот день смотреть за чужой работой. Говорят, что наблюдатель может привлечь в свою жизнь беду, тогда как любые дела, которые происходят во время надзора, обречены на провал. Известно, что если нарушить запрет, то вас могут обмануть. Например, во время признания в своих чувствах или же предложении выгодного проекта. В любом случае вы можете потерять много денег.

Не планируйте переезд в этот день. Наиболее подходящее время для таких мероприятий — через несколько дней после 5 июня. Если нарушить запрет, вы можете потерять удачу в финансовых делах, а также спровоцировать большие неприятности, которые придут к вам в дом и будут вас все время и везде преследовать.

Приметы погоды:

Появилось много оводов — к урожаю огурцов.

Боярышник обильно цветет — к суровой зиме.

Жуки резво летают и жужжат — к теплому солнечному дню.

Много муравьев возле муравейника — к хорошей погоде.

Духота при восходе солнца — к ненастью.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чего нельзя делать 5 июня, чтобы уберечься от бед

Именины отмечают: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор, Яков.