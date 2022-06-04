Собянин назвал победителей конкурса на лучшее оформление витрин ко Дню Победы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 июня, назвал победителей первого городского конкурса на лучшее оформление фасадов магазинов, кафе и предприятий услуг ко Дню Победы.

— Спасибо работникам торговли и услуг за творческий подход к делу и любовь к родному городу и москвичам. Каждый год, украшая витрины ко Дню Победы или Новому году, вы делаете Москву еще чуточку лучше. И даже когда наступает пора убирать праздничное украшение, приятные воспоминания о нем надолго остаются в памяти людей, — отметил глава города.

На участие в конкурсе было подано 386 заявок, из которых жюри отобрало 100. Победителей в пяти номинациях выбирали москвичи путем голосования на портале проекта «Активный гражданин».

Так, в номинации «Лучшее оформление несетевого магазина» первое место занял магазин «Цветы и куклы», а лучшее оформление сетевого магазина, по мнению горожан, у «Московского дома книги».

Первое место в номинации «Лучшее оформление торгового центра» занял ТРЦ «Щелковский», а лучшим в категории «Лучшее оформление предприятия общественного питания» признали ресторанный дом «Булошная». Среди предприятий сферы услуг победил «Салон & Ателье», написал Собянин в своем блоге.

До этого сообщалось, что на ежегодной выставке «АРХ Москва» в Гостином Дворе подведут итоги конкурса «Взгляд на город».