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Обвиняемый в убийстве бизнесмена Камаряна признал вину

Полина Долганова
Происшествия
Обвиняемый в убийстве бизнесмена Камаряна признал вину
Фото: pixabay

Обвиняемый в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна признал свою вину. Об этом в субботу, 4 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

До этого сообщалось, что Хамовнический суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна, которого застрелили накануне на Комсомольском проспекте.

Утром 3 июня был задержан предполагаемый убийца бизнесмена. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход расследования поставила на контроль прокуратура. Вскоре стали появляться новые детали убийства и подробности о личности погибшего.

Так, например, стало известно, что за несколько минут до трагедии мужчина шел из ресторана «Сейджи» вместе с 22-летней спутницей. В этот момент к нему сзади подбежал неизвестный молодой человек и три раза выстрелил ему в голову и спину, а после скрылся. Девушка, сопровождавшая мужчину, убежала.

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