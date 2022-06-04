Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Военкор Куксенкова заявила, что Россия и Украина провели обмен телами погибших

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Военкор Куксенкова заявила, что Россия и Украина провели обмен телами погибших
Фото: Pixabay / АГН Москва

Российская и украинская стороны провели обмен телами погибших в ходе спецоперации солдат, сообщила военный корреспондент Ирина Куксенкова в субботу, 4 июня.

— Поменяли 160 на 160, — написала она в своем Telegram-канале.

Куксенкова также уточнила, что обмен производился на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к обмену пленными с Россией «хоть завтра», поскольку этот процесс необходимо активизировать.

По мнению Зеленского, к вышеуказанному процессу необходимо привлечь как можно больше представителей третьих сторон. Он отметил, что обмен пленных является политическим решением, зависящим от поддержки многих стран.

Глава государства подчеркнул, что в российском плену находятся несколько тысяч человек, которых нужно обменять.

До этого лидер фракции ЛДПР в Госдуме, участник российско-украинских переговоров Леонид Слуцкий заявил, что российских военных, попавших в плен в ходе специальной операции на Украине, необходимо спасти любой ценой.

Украина Журналисты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте