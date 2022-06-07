Столичные врачи вылечили 344 человека от коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 344 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 167 новых случаев заражения ковидом.

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 165 человек. Также 11 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Накануне иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что коронавирус будет периодически возвращаться. Очередная вспышка может произойти в сентябре или октябре этого года.

Однако врач-вирусолог Виктор Зуев заявил, что новой вспышки коронавирусной инфекции не стоит ожидать в России. Эксперт отметил, что сегодня у граждан образовались защитный механизм и коллективный иммунитет. Новая вспышка вряд ли может возникнуть в ближайшее время.