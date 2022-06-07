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Эксперты рассказали, какие грибы можно найти в лесах Ленобласти в июне

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, какие грибы можно найти в лесах Ленобласти в июне
Фото: Pexels

Эксперты рассказали, какие грибы можно найти летом в лесах Ленобласти.

Грибник Елена Мекк рассказала, что весенние грибы уже прошли. Очередного урожая стоит ждать в конце июня — ожидается волна лисичек и подберезовиков. Также можно будет найти подосиновики.

Грибник Николай Будник добавил, что также можно будет собрать корзины летних опят. Возможно найти и рядовку майскую — один из популярных съедобных полезных и диетических грибов в стране. Рядовка имеет белую окраску, цвет иногда отдает желтизной.

При походе в лес эксперты посоветовали выбирать плотную темную одежду, чтобы защититься от клещей и комаров, передает издание «Невские новости». Также стоит воспользоваться специальными средствами, которые отпугивают насекомых.

Ранее жителям Подмосковья напомнили, как отличить съедобные опята от ложных. Главное отличие ложных опят от съедобных — отсутствие кольца на ножке. Есть еще несколько характерных признаков у отдельных видов — окраска шляпок гриба, цветовые особенности пластинок и места произрастания.

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