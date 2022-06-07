Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город придет жара до 29 градусов

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Северной столице потеплеет до плюс 29 градусов.

В Северной столице ожидается потепление к 8 июня, но затем начнется очередной период дождей и небольшого похолодания.

— В ближайшие дни плюс 21–26, ждем какие-то дни более теплые во второй половине месяца: плюс 26–29 градусов, — рассказал Колесов в комментарии «Невским новостям».

По словам метеоролога, в целом температурные показатели близки к климатической норме. Он добавил, что осадков в июне ожидается немного — от 60 до 100 процентов, то есть без превышения среднемесячных значений прошлых лет.

Июль для жителей России может обернуться «климатическим кошмаром». Об этом предупредили специалисты Гидрометцентра РФ. Второй летний месяц во многих российских регионах может оказаться неприятным из-за погодных аномалий, которые проявятся уже в начале июля. Так, в Приморском крае ожидается небывалый уровень осадков, значительно превышающий месячную норму, передает ФАН.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал «июльскую» погоду в Москве к концу недели. Синоптик пояснил, чем вызвано такое потепление.