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Россия, Москва, Котельническая набережная Карта всех событий

Пожилая женщина упала в Москву-реку. Об этом стало известно во вторник, 7 июня.

Уточняется, что инцидент произошел на Котельнической набережной. Увидев пенсионерку в воде, неравнодушный прохожий бросился спасать ее. Он помог женщине и вытащил ее.

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В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

В ночь с 6 на 7 июня стало известно, что девочка утонула, упав в воду с матраца на озере в Черноголовке.