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Объект пищевой промышленности появится в районе Бирюлево Западное

Александр Афонин
Город
Объект пищевой промышленности появится в районе Бирюлево Западное
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Мелитопольская улица, 8 Карта всех событий

В районе Бирюлево Западное появится объект пищевой промышленности. Город предоставил инвестору участок по льготной ставке рубль в год. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Правительство Москвы и компания по производству кондитерских изделий «Рот Фронт» подписали договор о предоставлении в аренду земельного участка для возведения нового производственного комплекса общей площадью 33,4 тысячи квадратных метров, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что новое предприятие сможет выпускать 60 тысяч тонн продукции ежегодно.

Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что льготная ставка аренды в размере один рубль в год будет действовать на протяжении всего срока реализации проекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе столичной промышленности в период санкций. По его словам, сегодня многие отрасли стали приоритетными и начали работу на импортозамещение.

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