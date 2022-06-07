Силы ЛНР вместе с армией России отбили укрепленный пункт под Боровским

Фото: Минобороны РФ

Силы Луганской народной республики совместно с российской армией отбили укрепленный пункт под поселком Боровское. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, националисты не пытались держать оборону и бросили личные вещи. Затем боевики попытались укрыться в жилом здании, прикрывшись мирными гражданами как живым щитом.

В укреплениях были найдены траншеи и блиндажи, передает РИА Новости.

До этого Министерство обороны Российской Федерации показало кадры ликвидации танков ВСУ с помощью снарядов высокой точности «Краснополь». На кадрах можно рассмотреть, как батареи гаубиц «Мста-С» готовятся к стрельбе. Также было показано, как техника занимает позицию, а боевой расчет достает снаряд из ящика и заряжает оружие. Уточняется, что отечественные БПЛА нашли бронетехнику ВСУ рядом с лесополосой.

Недавно российская армия с помощью ракет воздушного базирования большой дальности ликвидировала корпуса кузнечно-механического завода на Украине.