Врач рассказала, как правильно собрать аптечку в отпуск

Фото: pixabay.com

Размер аптечки для отпуска, безусловно, зависит от количества дней, во время которых вы планируете путешествовать. Об этом сообщила главный врач ГКБ им. Виноградова, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Ольга Шарапова.

Она отметила, что если предполагается отдых продолжительностью более недели, то нужно брать с собой препараты на все случаи жизни.

Так, в аптечке должны быть: антигистаминные препараты от аллергии любого происхождения; обезболивающие препараты; жаропонижающие; препараты от простуды, включая таблетки от кашля, капли в нос, средства от боли в горле. Также стоит положить адсорбирующие препараты на случай отравления и противодиарейные средства. Пригодятся антисептики и другие средства для обработки ссадин, порезов, ушибов, мази, избавляющие от зуда при укусе насекомых.

Если вы отправляетесь в отпуск на машине, то не лишними будут средства от укачивания, передает МИР 24.

До этого врач Андрей Калинин рассказал, какие травмы чаще всего получают россияне во время дачного сезона.