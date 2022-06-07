В Минобороны сообщили об уничтожении на Украине иностранных гаубиц

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За прошедшие 24 часа российская армия ликвидировала переданную Украине норвежскую самоходную гаубицу М109А3 калибром 155 миллиметров и две американские гаубицы М777 калибром 155 миллиметров. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

ВС РФ также ликвидировали семь орудий полевой артиллерии, среди которых была самоходная установка «Пион» калибром 203 миллиметра.

Российские ракеты также поразили свыше 80 районов сосредоточения живой силы и вооружений ВСУ, два пункта управления, три позиции артиллерии и два склада с оружием.

Кроме того, отечественные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России завершают освобождение Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.