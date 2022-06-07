Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Игорю Конашенкову

Араз Салехов
Общество
Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Игорю Конашенкову
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил очередное воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову. Об этом во вторник, 7 июня, говорится в соответствующем указе

— Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу, — цитирует сообщение ТАСС.

Помимо этого, российский лидер присвоил министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта.

Также глава РФ наградил медалью Ушакова троих подданных Великобритании. Награды получили Алан Кершоу, Мара Филип Юэн и Морган Сирил.

В среду, 1 июня, Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня». В частности, женщины смогут получить выплаты в размере одного миллиона рублей. Также президент подчеркнул, что российские власти намереваются серьезно обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Во вторник, 26 апреля, лидер РФ подписал указ о присвоении депутату Госдумы Адаму Делимханову звания Героя России. Такое решение было принято в силу его отважных действий в ходе военной спецоперации в ЛДНР.

Владимир Путин звание Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Александр Лосото
Александр Лосото

Аптекарь всех вылечит

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Все мнения
О проекте