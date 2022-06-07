Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Игорю Конашенкову

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил очередное воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову. Об этом во вторник, 7 июня, говорится в соответствующем указе

— Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу, — цитирует сообщение ТАСС.

Помимо этого, российский лидер присвоил министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта.

Также глава РФ наградил медалью Ушакова троих подданных Великобритании. Награды получили Алан Кершоу, Мара Филип Юэн и Морган Сирил.

В среду, 1 июня, Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня». В частности, женщины смогут получить выплаты в размере одного миллиона рублей. Также президент подчеркнул, что российские власти намереваются серьезно обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Во вторник, 26 апреля, лидер РФ подписал указ о присвоении депутату Госдумы Адаму Делимханову звания Героя России. Такое решение было принято в силу его отважных действий в ходе военной спецоперации в ЛДНР.