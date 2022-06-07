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Сергей Собянин: В Москве с большим успехом прошел фестиваль «Рыбная неделя»

Антон Махов
Город
Сергей Собянин: В Москве с большим успехом прошел фестиваль «Рыбная неделя»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что фестиваль «Рыбная неделя» в столице прошел хорошо. Продали больше 215 тонн рыбы и морепродуктов.

По словам мэра, на 23 фестивальных площадках по всему городу проходили мастер-классы и дегустации. В один из дней фестиваля на площади Революции сварили 100 литров ухи.

Финалом «Рыбной недели» стала «Битва поваров». Лучшие кулинары Москвы продемонстрировали свое мастерство в приготовлении оригинальных блюд из мурманского ежа, креветок, мидий и лосося. Шеф-повар московского ресторана «Л.Е.С.» Андрей Колодяжный и шеф-повар ресторана «Пироги, вино и гусь», двукратный серебряный призер Международного Кремлевского кулинарного кубка, телеведущий Александр Журкин сошлись в кулинарном поединке 5 июня.

В спортивной части фестиваля — заплывах на сапбордах по Строгинской пойме и соревнованиях по гребле на Гольяновском пруду — приняли участие почти 500 человек. Также в своем Telegram-канале Собянин поздравил всех участников фестиваля и пожелал москвичам хорошего лета.

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