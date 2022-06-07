В ВС Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время

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Белорусская армия приступила к занятиям по боевой готовности. Об этом во вторник, 7 июня, пишет агентство «БелТА» со ссылкой на Министерство обороны республики.

Уточняется, что в рамках учений будет проведен комплекс тренировок, в которых будут задействованы все категории военных. В занятиях также будут принимать участие все воинские соединения и органы военного управления.

Все они будут выполнять мероприятия по переводу с мирного на военное время, передает ТАСС.

31 мая белорусский лидер Александр Лукашенко наградил сотрудников КГБ Белоруссии за участие в спецоперации на Украине по освобождению белорусских граждан.

7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что силы республики провели на территории Украины специальную операцию по освобождению белорусов. По его словам, украинские националисты начали захватывать граждан Белоруссии. В общей сложности, отметил Лукашенко, было захвачено около полутора тысяч белорусских вагонов и автомобилей и около 100 граждан республики.