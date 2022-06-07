Депутат МГД Орлов: Развитие вокзальной сети Москвы позволит снизить нагрузку на центр города

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Развитие столичной вокзальной сети позволит перераспределить пассажиропотоки и снизить нагрузку на центр города. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

— Вокзальная сеть — это важная часть транспортного каркаса города, и нагрузка на столичные вокзалы — как для междугородних перевозок, так и для связей внутри московского региона — весьма велика, — сказал он.

Депутат напомнил, что прошлой весной был открыт Восточный вокзал. Туда были перенаправлены транзитные поезда с северо-востока страны, что уже существенно повлияло на скорость транзита и общее удобство жителей и гостей столицы.

Орлов добавил, что следующим шагом будет обустройство вокзала для высокоскоростной магистрали около станции метро «Рижская». По его словам, развитие терминалов за пределами Садового кольца станет частью комплексного процесса по регулированию транспортных потоков и созданию рабочих мест, передает агентство городских новостей «Москва».

27 мая Степан Орлов заявил, что новые цифровые сервисы для стимулирования инноваций позволят привлечь больше стартапов к развитию столичной транспортной инфраструктуры. По словам депутата, в настоящее время фонд «Транспортные инновации Москвы» ведет круглосуточный прием заявок.