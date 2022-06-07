Сенатор Святенко: Проекты по профориентации московских подростков помогут старту их карьеры

Фото: Пресс-служба Совфеда

Проводимые в Москве проекты по профориентации и трудоустройству молодых людей помогут началу их карьеры. Об этом во вторник, 7 июня, заявил сенатор России, представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Сегодня мы не просто находимся в ситуации смены ориентиров, когда идти по проторенному пути родителей невозможно, да и не получится — слишком много вокруг новых профессий, растут новые рынки. Во всех без исключения, даже в традиционных профессиях нужны новые цифровые навыки, — рассказала сенатор.

Также она отметила, что в профориентации и вопросах кадрового рынка должны участвовать профессионалы этой сферы. Поэтому так важно, чтобы к профориентации и раннему трудоустройству привлекались профессионалы кадрового рынка.

— Примером такой работы является проект «Лето моей карьеры». На этой площадке подростки 14–17 лет смогут глубоко познакомиться с актуальными профессиями, причем это касается как рабочих специальностей, так и работы в сфере информационных технологий, творческих профессий, — заявила Святенко.

Она дополнила, что заявки на участие в проекте принимаются на сайте московского центра «Моя карьера».

Ранее Святенко заявила, что при создании инклюзивного общества и организации комфортной для всех среды важно избегать стандартных решений.