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Участок столичного метро теперь виден из самолетов

Полина Долганова
Город
Участок столичного метро теперь виден из самолетов
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Москве протестировали подсветку в виде буквы «М» и «Мосметро» на участке между станциями подземки «Саларьево» и «Ольховая». Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что теперь подсветку можно будет увидеть даже из самолета.

До этого сообщалось, что архитектурно-художественная подсветка должна украсить участок Сокольнической линии метро от «Саларьева» до «Ольховой». Проект оформления изучили специалисты Мосгосэкспертизы. По словам главы ведомства Анны Яковлевой, протяженность светодиодной подсветки, которая украсит участок линии, составит 12,5 тысячи погонных метров. Также в рамках работ на кровле станционных комплексов «Филатов Луг» и «Прокшино» будут установлены светодиодные логотипы Мосметро и 27 логотипов с подсветкой в виде буквы «М» на перегонах между станциями.

Работа подсветки будет осуществляться автоматически.

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