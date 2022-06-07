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Митрополит Иларион освобожден от должности Московского патриархата

Александр Афонин
Общество
Митрополит Иларион освобожден от должности Московского патриархата
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Митрополит Иларион освобожден от должности главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата и назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией. Об этом стало известно во вторник, 7 июня.

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