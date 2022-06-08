Столичные врачи вылечили 322 человека от коронавируса за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 322 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 290 новых случаев заражения ковидом.

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 133 человека. Также 15 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

В 85 регионах России за прошедшие 24 часа выявили 3646 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в РФ от ковида скончались 79 граждан, еще 1618 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 4737 человек.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, когда в Россию придет новая волна коронавируса.