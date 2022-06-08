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Андрей Бочкарев: 28 соцобъектов построили в Москве с начала года

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Город
Андрей Бочкарев: 28 соцобъектов построили в Москве с начала года
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала года на территории Москвы введены в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 8 июня.

— С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры, в том числе появилось 13 новых детских садов, шесть спортивных объектов, четыре медицинских учреждения и четыре школы. Общая площадь социальных объектов, построенных с начала года, превышает 140 тысяч квадратных метров, — отметил заммэра.

По его словам, 80 процентов объектов были построены силами инвесторов. Так, с начала 2022 года специалисты завершили реконструкцию стадиона «Москвич», открыли детский зоопарк на территории Московского зоосада, ввели в эксплуатацию кинотеатр «Байконур» и храмовый комплекс в честь Торжества Православия в Алтуфьеве.

Председатель Мосгостройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что темпы ввода соцобъектов по сравнению с прошлым годом выросли: за пять месяцев было сдано 22 здания.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы. Специалисты построят и реконструируют 1,9 километра дорог.

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