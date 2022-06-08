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Своп растений и одежды «Бархат Бенджамина» пройдет в Доме Кью

Араз Салехов
Общество
Своп растений и одежды «Бархат Бенджамина» пройдет в Доме Кью
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Доме Кью 18 июня состоится своп растений и одежды «Бархат Бенджамина».

Начало мероприятия обозначено на 18:00. В Доме Кью установят специальный бокс для тех вещей, которые не найдут своего хозяина. Он будет передан команде дизайнера Ромы Уварова, он готовит новую апсайкл-коллекцию.

Предыдущее подобное мероприятие Уварова проходило в 2021 году в Ботаническом саду. Организаторы события уточняют, что тандем fashion и растений рождает новые образы и вдохновляет художников и дизайнеров. Также на мероприятии эксперты проведут паблик-ток о шеринг-экономике в моде и растениеводстве.

Помимо этого, в столице в июне пройдет фестиваль детского телевидения «Включайся!». В ходе события будут представлены 450 работ. Проекты будут оцениваться в двух категориях: «Работы любительских студий» и «Работы профессиональных студий».

В период с 11 по 13 июня на территории ВДНХ состоится первый фестиваль путешествий по России «Подорожник». Жители города смогут ознакомиться с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России, а также увидеть те, что не попадают в традиционные туристические буклеты.

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