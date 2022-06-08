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Сосед избил 84-летнего подполковника из-за спора о политике. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 8 июня, сообщил источник знакомый с ситуацией.

По его словам, пенсионер столкнулся с соседом на лестничной клетке, и они разговорились. В какой-то момент пожилой мужчина рассказал 57-летнему собеседнику, что в прошлом был военным. А тот внезапно напал на него и избил.

Пожилой подполковник потерял сознание.

Его доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами головного мозга, переломом челюсти и гематомами. Вследствие удушья у него развился травматический ларингит.

О нападавшем известно, что он имеет двойное гражданство РФ и США. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако позже травмы пострадавшего переквалифицировали во «вред здоровью средней тяжести».

6 июня сообщалось о том, что 60-летний житель Подмосковья жестоко убил своего обидчика, отомстив таким образом за многолетний конфликт.