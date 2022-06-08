Механизм главной сцены модернизируют в детском музыкальном театре имени Наталии Сац

Фото: Официальный сайт Детского музыкального театра имени Наталии Сац

Россия, Москва, проспект Вернадского, 5 Карта всех событий

Модернизация механизма главной сцены Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац позволит обеспечить быструю смену декораций. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

— В ходе реконструкции здания будет модернизирован механизм главной сцены театра, что обеспечит быструю смену декораций, удобство и безопасность работы, а также создаст необходимый инструментарий для придания постановкам большей зрелищности. В настоящее время ведется расширение оркестровой ямы большого зрительного зала и размещение в ней подъемно-опускной площадки, — говорится в сообщении.

Там же отметили важность замены технологического, акустического оборудования и светового комплекса, поскольку это даст возможность разнообразить постановочные решения, обеспечить красочность и зрелищность спектаклей. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 2023 год. При этом открытие театра произойдет в 2024 году.

Также стало известно, что в столице идет активное обновление медицинской инфраструктуры, в ходе которой будут модернизировать Городскую клиническую больницу имени Боткина. Так, например, в апреле этого года специалисты начали капитальный ремонт корпуса № 20 Боткинской больницы.

Кроме того, в столице прошло открытие павильона «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ. В частности, модернизацию проводили с 23 мая по 31 мая. Видеоролики, презентации и светотехнические шоу павильона переработали под новое оборудование.