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Олимпиада по оказанию первой медпомощи стартовала в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Олимпиада по оказанию первой медпомощи стартовала в Петербурге
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Основы оказания первой медицинской помощи напомнят петербуржцам участники крупнейшей в России олимпиады, которая проходит с 7 по 9 июня в Северной столице.

Как отмечают организаторы мероприятия, большое число россиян часто просто боятся или не знают, как правильно оказывать первую помощь. Именно поэтому граждан России необходимо этому обучать.

Олимпиада пройдет с 7 по 9 июня 2022 года на нескольких площадках в Санкт-Петербурге и станет первым и самым крупным событием, посвященным обучению горожан простым медицинским навыкам, которые могут пригодиться в чрезвычайной ситуации. В рамках мероприятия врачи, спасатели, сотрудники МЧС и полицейские проведут соревнования по оказанию первой помощи, а для всех желающих проведут серию мастер-классов, передает Nation News.

В Москве идет активное обновление медицинской инфраструктуры. Один из самых крупных проектов — модернизация Городской клинической больницы имени Боткина, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Медицина первая медицинская помощь Санкт-Петербург
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