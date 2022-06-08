Лавров: Москва готова оформить «тем или иным способом» гарантии по разблокировке портов

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Москва готова «тем или иным способом» оформить гарантии безопасности вывоза украинского зерна через черноморские порты. Об этом в среду, 8 июня, сообщил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров в Турции.

— Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что, когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции, — заявил министр.

Также Лавров подчеркнул, что это «гарантии президента России», и отметил готовность «оформить их тем или иным способом».

Ранее в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам из Украины, тогда как Москва эти утверждения опровергала, сообщили РИА Новости.

В Анкаре состоялись переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Встреча проходила на фоне сообщений о том, что Россия не одобрила турецкую военную операции на севере Сирии. О том, станет ли Сирия камнем преткновения в отношениях двух стран, «Вечерней Москве» рассказал доцент Института стран Азии и Африки, тюрколог Вячеслав Шлыков.