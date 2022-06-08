Ростуризм досрочно завершит продажу путевок по программе детского кешбэка из-за загрузки лагерей

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Ростуризм в ночь с 14 на 15 июня завершит продажу путевок по программе детского кешбэка из-за сильной загрузки лагерей. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в среду, 8 июня.

— С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать, — отметила Догузова.

По ее словам, спрос на путевки в этом году вдвое превысил показатели прошлого года — по состоянию на начало июня скуплено более 550 тысяч путевок, при этом загрузка лагерей, участвующих в программе, превысила 90 процентов, передает ТАСС.

17 мая глава Ростуризма рассказала о возможном появлении нового «окна» туристического кешбэка во второй половине лета текущего года. По ее словам, возможность продаж путевок откроется с 1 октября.

До этого Догузова сообщила, что за дополнительную неделю действия программы туристического кешбэка льготные путевки приобрели 250 тысяч жителей России. По ее словам, всего путевки по программе купили более 1,5 миллиона россиян.