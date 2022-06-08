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У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных граждан

Полина Долганова
В мире
У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных граждан
Фото: president.gov.ua

Координаты захоронения, предположительно, мирных граждан обнаружили в дневнике наемника из Великобритании, который сдался в плен российской армии в ходе спецоперации на Украине. Об этом стало известно в среду, 8 июня.

— Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626)… До сих пор нет дохода, сбережения иссякают, — цитирует надпись в дневнике РИА Новости.

Указанные данные соответствуют двум существующим адресам на Украине, которые располагаются рядом с Ирпенем и Бучей.

31 мая военные из состава сил российской армии нашли в подвалах комбината «Азовсталь» в Мариуполе фургон с телами украинских националистов, под которыми были заложены четыре мины. В общей сложности в фургоне обнаружили 152 тела. В российском оборонном ведомстве уточнили, что показания пленных боевиков «Азова» свидетельствуют о причастности Киева к инциденту.

27 мая сообщалось, что в парковой зоне Мариуполя рядом с бывшим стадионом «Металлург» обнаружили массовое захоронение с телами военных из состава сил ВСУ.

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