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Российская авиация атаковала бронетанковый завод под Харьковом

Антон Махов
В мире
Российская авиация атаковала бронетанковый завод под Харьковом
Фото: Минобороны РФ

Российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по бронетанковому заводу возле Харькова. Об этом в среду, 7 июня, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ, — сообщил генерал-майор.

Российская авиация также поразила два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники, батарею РСЗО «Ураган» под Харковом, четыре склада с оружием и боеприпасами в районах Малиновки, Харьковской области, Спорное в ДНР и Звановка в ЛНР. Также авиация уничтожила хранилище топлива для техники ВСУ в районе Чугуева Харьковской области, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно, что российская авиация уничтожила американскую РЛС в районе Северска. Российская армия ликвидировала на Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, которую поставили Киеву из Соединенных Штатов.

Украина бронетехника Авиация
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