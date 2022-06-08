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Депутат МГД: Упрощение процедуры онлайн-голосования сделает участие в выборах надежнее и проще

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Город
Депутат МГД: Упрощение процедуры онлайн-голосования сделает участие в выборах надежнее и проще
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Упрощение процедуры онлайн-голосования позволит сделать участие в выборах в дистанционном формате надежнее и проще, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов в среду, 8 июня.

— Возможность проголосовать онлайн — это большой пласт работы, с 2019 года этот вариант используется в Москве на выборах разного уровня, и совершенствование процедур для удобства избирателей, безопасности и прозрачности выборов продолжается. В этом году на выборах будет еще одно нововведение: теперь проголосовать можно, не подавая предварительных заявок в том случае, если у избирателя уже есть полностью подтвержденный аккаунт на официальном портале мэра, — сказал Козлов.

По его словам, благодаря подтвержденному аккаунту жители столицы смогут определить, как им голосовать, прямо в день проведения мероприятия. Однако депутат подчеркнул, что двойное голосование исключено.

Муниципальные выборы в 2022 году пройдут в 125 районах города. Москвичи будут выбирать из одной тысячи 735 депутатов местных Советов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Козлов напомнил, что портал «Наш город» позволяет расширить форматы участия жителей столицы в решении городских проблем.

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